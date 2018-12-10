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Хирн - о возможном бое Джошуа - Уайлдер

Хирн - о возможном бое Джошуа - Уайлдер
09:55 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Промоутер подчеркнул значимость унификации поясов для британского супертяжеловеса

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), заявил, что его клиент может выйти в ринг против Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО), поскольку WBCна обязала американца проводить реванш с Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО). Слова специалиста передает BoxingScene:

«Формулировка заключалась в том, что реванш санкционирован, а не обязателен к проведению. Мне кажется, этим они хотели сказать, что одобряют рематч. Доминик Бризил является обязательным претендентом, который должен был драться с победителем, поэтому они говорят, что позволят Уайлдеру и Фьюри провести матч-реванш. Как я вижу, то они просто дали свое согласие, а не обязали чемпиона сделать это.

Посмотрим, но я не думаю, что это кардинально меняет ситуацию. Если Деонтей хочет драться с Тайсоном, он будет драться с ним. Если Уайлдер хочет быть абсолютным чемпионом, он будет сражаться с Джошуа. Я не знаю, как много это значит для Деонтея, но для нас унификация — это все. Однако реванш Уайлдер – Фьюри — это в любом случае большая битва. Посмотрим, как будут развиваться события, потому что эта игра непредсказуема».

Напомним, что 2 декабря Фьюри и Уайлдер провели между собой поединок, который завершился ничьей.

Что же касается Джошуа, то в СМИ появлялись слухи, что британец проведет следующий бой против абсолютного чемпиона мира из Украины – Александра Усика (16-0, 12 КО).

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Эдди Хирн.
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