Бой Джошуа - Уайлдер, вероятно, отложат на 2020 год

Новости спорта: Промоутер Энтони Джошуа заявил, что бой с Уайлдером может перенесен на 2020 год.

Пока что Деонтей Уайлдер больше склоняется к повторному поединку с Тайсоном Фьюри, поэтому ожидаемый многими бой против Энтони Джошуа уже сейчас может быть отложен на 2020 год.

«Будет обидно, если придется отложить бой Джошуа - Уайлдер на 2020 год. Мы можем все организовать прямо сейчас, но нужно решение Уайлдера».

«Если он действительно заинтересован в том, чтобы стать чемпионом, то должен драться с Джошуа. Мы ничего не можем сделать, если он не хочет боя», - сказал Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа.