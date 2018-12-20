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Бой Джошуа - Уайлдер, вероятно, отложат на 2020 год

Бой Джошуа - Уайлдер, вероятно, отложат на 2020 год
09:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Промоутер Энтони Джошуа заявил, что бой с Уайлдером может перенесен на 2020 год.

Пока что Деонтей Уайлдер больше склоняется к повторному поединку с Тайсоном Фьюри, поэтому ожидаемый многими бой против Энтони Джошуа уже сейчас может быть отложен на 2020 год.

«Будет обидно, если придется отложить бой Джошуа - Уайлдер на 2020 год. Мы можем все организовать прямо сейчас, но нужно решение Уайлдера».

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«Если он действительно заинтересован в том, чтобы стать чемпионом, то должен драться с Джошуа. Мы ничего не можем сделать, если он не хочет боя», - сказал Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Эдди Хирн.
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