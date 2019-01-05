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Бокс. Украинец Редкач узнал имя следующего соперника

Бокс. Украинец Редкач узнал имя следующего соперника
04:00 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Инстаграм

Новости спорта: Соперником Ивана Редкача 13 января станет 29-летний аргентинец.

Украинский боксер первого полусреднего веса Иван El-Terrible Редкач (21-4-1, 16 КО) узнал соперника на свой поединок 13 января в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Уроженец Шостки выйдет на 10-раундовый рейтинговый бой против 29-летнего аргентинца Николаса Атильо Веласкеса (10-3, 3 КО).

Прошлый бой аргентинец провёл 10 марта, проиграв нокаутом в первом раунде узбеку Шахраму Гиязову (6-0, 5 КО).

Главным поединком на арене Microsoft Theater станет бой за пояс IBF в суперсреднем весе между Хосе Ускатеги (28-2, 23 КО) и Калебом Плантом (17-0, 10 КО).

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Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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