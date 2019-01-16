Потенциальный соперник Гвоздика подписал контракт с DAZN

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14:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN, которым руководит промоутер Эдди Хирн, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в "Твиттере".

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице компании в социальной сети.

Также официально утверждён и поединок Бивола с Джо Смитом. Мыслями об этом противостоянии поделился сам Дмитрий.

"Я рад, что наконец встречусь с Джо в ринге. Я смотрел его бои с Хопкинсом и Фонфарой и хотел себя проверить в бою с ним. Спасибо компании „Мир Бокса“, DAZN и Matchroom Boxing, надеюсь устроить всем классное шоу", — приводит слова Бивола официальный сайт Matchroom Boxing.

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Бокс, Новости бокса, Дмитрий Бивол, DAZN.
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