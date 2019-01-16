Потенциальный соперник Гвоздика подписал контракт с DAZN

Новости спорта: Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN, которым руководит промоутер Эдди Хирн, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в "Твиттере".

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице компании в социальной сети.

Также официально утверждён и поединок Бивола с Джо Смитом. Мыслями об этом противостоянии поделился сам Дмитрий.

We are delighted to announce the signing of WBA World Light-Heavyweight Champion Dmitry Bivol pic.twitter.com/WnCxqPuY72 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 15 января 2019 г.

"Я рад, что наконец встречусь с Джо в ринге. Я смотрел его бои с Хопкинсом и Фонфарой и хотел себя проверить в бою с ним. Спасибо компании „Мир Бокса“, DAZN и Matchroom Boxing, надеюсь устроить всем классное шоу", — приводит слова Бивола официальный сайт Matchroom Boxing.