Потенциальный соперник Гвоздика подписал контракт с DAZN

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол подписал соглашение со стриминговым сервисом DAZN, которым руководит промоутер Эдди Хирн, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в "Твиттере".

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице компании в социальной сети.

Также официально утверждён и поединок Бивола с Джо Смитом. Мыслями об этом противостоянии поделился сам Дмитрий.

We are delighted to announce the signing of WBA World Light-Heavyweight Champion Dmitry Bivol pic.twitter.com/WnCxqPuY72

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 15 января 2019 г.