Гвоздик - Нгумбу: онлайн-трансляция боя

Новости спорта: Прямая трансляция боя Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу.

Чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик проведет первую добровольную защиту титула против француза Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Трансляция начнется в ночь с 30 на 31 марта ориентировочно в 05:00.

Свой пояс украинец завоевал 1 декабря в Канаде, нокаутировав долголетнего чемпиона Адониса Стивенсона. Нгумбу же свой последний поединок провел 25 июня 2018 года, когда решением большинства судей одолел швейцарца Йоанна Конголо.

Гвоздик VS Нгумбу

5:30 Каваляускис захватил преимущество в главном бою андеркарта. Сумеет ли одержать победу литовец?

#MeanMachine starting to pick up steam in this one. What do you score it? #TheNail v Ngumbu pic.twitter.com/l0dPzzAbAF — Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

5.13 Эксперты тоже во-всю готовятся к первой защите Александра Гвоздика

5.03 Сейчас у нас главный бой андекарта начнется. Литовец Каваляускис и американец Робинсон в ринге

4:04 Главные герои сегодняшнего вечера уже прибыли на арену, где совсем скоро встретятся на ринге.

#TheNail is in the building! pic.twitter.com/61aQNNDfHF

— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.

ВЗВЕШИВАНИЯ

Накануне боя спортсмены прошли традиционную церемонию взвешевания. Украинец Александр Гвоздик оказался немного тяжелее оппонента, вес Гвоздика составил 79,2 кг. Вес Дуду Нгумбу составил 79,0 кг.

СЛОВА БОКСЕРОВ ПЕРЕД БОЕМ

Александр Гвоздик:

"Я видел бои, которые он проводил по 12 раундов и все раунды дышит прекрасно, он не сбавляет обороты, я не скажу, что он супертемповой, но 12 раундов проходит легко. То, что ему 37 лет – это не является его минусом, зато у него есть опыт. Он не такой панчер, но он неплохо защищается. У него есть неловкие движения, которые всегда могут подпортить картинку, так скажем. Нужно быть готовым ко всему, он может выбросить, что угодно, когда угодно".

Дуду Нгумбу:

"Это прекрасная возможность встретиться с лучшим боксером полутяжелого дивизиона. После 12 лет карьеры и 46 боев с серьезными соперниками я впервые получил возможность побороться за престижный пояс.

Я очень уважаю Александра Гвоздика, великого чемпиона, который завоевал титул WBC в войне против Адониса Стивенсона. Это будет нелегко, но я гораздо опытнее, как профессионал, и собираюсь воспользоваться этим"

БУКМЕКЕРЫ

1,01 на победу Гвоздика и 34,00 на ничью прогнозируют и букмекеры с PariMatch. На то, что Нгумбу сможет преодолеть украинца – 19,00. Досрочная победа украинца оценена в 1,28, Нгумбу – 41,00. Относительно победы по очкам, то на Гвоздика коэффициент 3,75, на его соперника – 29,00.

Относительно победы по раундам, то больше шансов Гвоздика закончить бой досрочно с 4 по 6 и с 7 по 9 раунда – коэффициент 3,75 на победу в этот промежуток. Победа Нгумбу с 1 по 3, с 4 по 6, с 7 по 9 и с 10 по 12 раунд получила одинаковый коэффициент – 80,00.

Это будет первая защита пояса для Гвоздика, а для 37-летнего француз с конголезскими корнями - первый титульный бой в карьере. На профессиональном ринге французский боксер провел 46 боев - 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду бился в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015 уступил россиянину Умару Саламова.

Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) после победил 19 января над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту.