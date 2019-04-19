Миллер собирается вскрыть свою допинг-пробу В

Новости спорта: Если проба окажется отрицательной, то Миллер сможет провести бой.

Американский боксер Джаррелл Миллер, выступающий в хевивейте, намерен вскрыть допинг-пробу В, утверждает его промоутер Грэг Коэн.

Напомним, что соперник чемпиона мира WBA Super, WBO, IBF Энтони Джошуа сдал свои пробы 20 марта. Результаты показали, что в организме американца есть запрещенный препарат GW1516.

Вскрытие следующей пробы запланировано на 24 апреля. Если допинг-тест окажется отрицательным, то он сможет провести поединок с британцем.

Напомним, что матч Миллер – Джошуа должен был пройти 1 июня в США.