Джошуа - Руис: бой официально подтвержден

Американский боксёр Энди Руис-младший заменит Джарелла Миллера в поединке с чемпионом мира, британским боксёром Энтони Джошуа, сообщает SkySports. Поединок был официально подтверждён. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Изначально с Энтони Джошуа должен был встретиться Миллер, боксёр провалил допинг-тест.

Руис одержал 32 победы в 33 поединках. В 2016 году он уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру.

CONFIRMED: @anthonyfjoshua will defend his World Heavyweight Titles vs @Andy_destroyer1 Ruiz, June 1 @TheGarden! #JoshuaRuiz pic.twitter.com/ChTyahZeia

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 1 мая 2019 г.