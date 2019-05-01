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Джошуа - Руис: бой официально подтвержден

Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
17:14 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: Энди Руис-младший сразится с Энтони Джошуа вместо дисквалифицированного Джаррелла Миллера.

Американский боксёр Энди Руис-младший заменит Джарелла Миллера в поединке с чемпионом мира, британским боксёром Энтони Джошуа, сообщает SkySports. Поединок был официально подтверждён. Поединок состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Изначально с Энтони Джошуа должен был встретиться Миллер, боксёр провалил допинг-тест.

Руис одержал 32 победы в 33 поединках. В 2016 году он уступил решением судей бывшему чемпиону мира по версии WBO Джозефу Паркеру.

Ранее Руис в «Инстаграме» бросил вызов Джошуа, заявив, что британец ещё не встречался с боксёром с подобным стилем.

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В последнем своём поединке Энтони Джошуа победил нокаутом российского боксёра Александра Поветкина. Бой прошёл 22 сентября 2018 года в Лондоне.

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