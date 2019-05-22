Слова Турмана перед боем против Пакьяо

Новости спорта: Американец считает стиль именитого оппонента предсказуемым.

Обладатель титула WBA Super в полусреднем дивизионе Кит Турман (29-0, 22 КО) считает, что способен бросить вызов Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), владеющему поясом WBA Regular. Слова американца приводит BoxingScene.

«Мэнни Пакьяо не трудно побить. Его уже побеждали до этого. Да, его любят фанаты, и он - живая легенда. Для меня его стиль очень предсказуем.

Он дерется комбинациями и я обязан этим воспользоваться. Необходимо уважать его силу. Но я верю, что мой атлетизм, мои передвижения и знания ринга помогут мне его удивить настолько, что Мэнни не в силах будет ничего поделать».

Ранее Турман заявил, что ему нравится статус андердога в противостоянии с филиппинцем.