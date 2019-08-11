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Соперник Редкача передумал завершать карьеру

Соперник Редкача передумал завершать карьеру
07:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:30-летний Эдриен Бронер, объявивший о завершении карьеры 8 августа, отказался от этого решения.

По словам американца, продолжать выступления его мотивировали дети.

«Я не повешу перчатки на гвоздь. Мои дети умоляли меня не делать этого. Они сказали, что я лучший. И если я не верю никому, то хотя бы должен верить им. Они всё, что у меня есть», — написал Бронер на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Таким образом, планируемый поединок с Иваном Редкачем, вероятнее всего, состоится.

Напомним, что в прошлом чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер не может победить с февраля 2017 года, когда ему удалось победить Эдриена Гранадоса. В предыдущем поединке он уступил Мэнни Пакьяо.

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Бокс, Иван Редкач, Эдриэн Бронер, Новости бокса.
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