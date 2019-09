Спасли канаты: Наваррете едва не выбил соперника за пределы ринга (Видео)

Чемпион мира WBO во втором легчайшем весе Эмануэль Наваррете (29-1, 25 КО) в вечере бокса Top Rank в Лас-Вегасе уверенно защитил свой титул.

Чемпион добыл досрочную победу над Хуаном Элорде (28-2, 15 КО) в четвёртом раунде.

SAVED BY THE ROPES❗️

Ringside look of Navarrete sending Elorde to the ropes for the technical knockdown in Round 3 #FuryWallin pic.twitter.com/S7u1mfScQ3

— Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019