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Он больше не "Крушитель": Уорд не верит в Ковалева в бою с Альваресом

Он больше не "Крушитель": Уорд не верит в Ковалева в бою с Альваресом
12:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Андре Уорд прокомментировал ближайший бой Сергей Ковалев - Сауль Альварес.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился мнением о поединке между Сергеем Ковалёвым и Саулем Альваресом.

"Я не видел сильной правой руки Ковалёва в поединке с Ярдом. Я смотрел весь бой. Я видел хороший джеб для стареющего боксёра. Он не был уверен в себе, как раньше. Он больше не "Крушитель". Теперь он Сергей Ковалёв. Это огромная разница. Тот парень ушёл, его давно нет. Впереди бой Канело с Сергеем Ковалёвым. Всё ещё очень грозным, опасным соперником, но уже не тем, что был раньше.

Сергей Ковалев - Сауль Альварес: результаты взвешивания (Видео)

Думаю, что первые шесть раундов будут очень интересными. Я думаю, что максимум в них для Альвареса — 3-3 по раундам или даже 2-4. Но в конечном итоге Альварес сможет наносить удары по телу Ковалёва, а сам Сергей не умеет так работать по корпусу. Я бы поставил на победу Альвареса в поздних раундах. Или даже решением судей", — приводит слова Андре Уорда BoxingScene.

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