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Рой Джонс: Если я буду тренировать Хабиба он уделает Майвезера

Рой Джонс: Если я буду тренировать Хабиба он уделает Майвезера
20:00 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Рой Джонс хочет боя Хабиба и Флойда Майвезера.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс поделился мнением о боксерских навыках российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0).

«Есть ли у бойцов ММА шансы в боях с боксерами? Разумеется. Особенно если у них поставлен удар. Например, как у Нурмагомедова. Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь.

Навыки бокса у него на высоте, поэтому он и отличается от остальных. Макгрегор тоже хороший боксер, но он не настолько крутой панчер, как россиянин. То есть у всех, у кого есть удар, в смешанных единоборствах есть шанс против боксеров.

Есть ли шансы у Хабиба против Мэйвезера? Если правильно подготовится, то да. Если бы я его тренировал, то сумел бы подвести к этой схватке и у него точно был бы шанс.

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Прекрасно понимаю, на что надо обратить внимание. Это моя жизнь, я гуру бокса. Знаю о нем все, как надо побеждать в разных стилях», – сказал Рой Джонс.

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Рой Джонс, Майвезер, Новости бокса, Хабиб.
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