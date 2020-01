Джо Смит избил Джесси Харта (Видео)

Бывший соискатель пояса WBA в полутяжелом весе Джо Смит-младший одержал победу единогласным решением судей над бывшим двукратным претендентом на пояс WBO во втором среднем весе Джесси Хартом.

Смит владел преимуществом на протяжении большей части поединка, его удары чаще доходили до цели и выглядели более тяжелыми. В седьмом раунде Харт побывал на настиле ринга, а к концу поединка также получил серьезное рассечение.

Лучшие моменты боя:

После боя в рингсайде началась драка:

Meanwhile, apparently there was a big brawl at ringside after the Joe Smith vs. Jesse Hart fight. Joe Tessitore on the call. Booger not in attendance!pic.twitter.com/EYm3sdJ0ij

— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) January 12, 2020