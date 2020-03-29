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Эдди Хирн придумал, как отблагодарить медиков в Британии

Эдди Хирн придумал, как отблагодарить медиков в Британии
16:48 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Эдди Хирн предоставит медикам бесплатные места на будущих вечерах бокса.

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о том, что в качестве благодарности за самоотверженную работу во время эпидемии коронавируса компания в течение 12 месяцев с момента возобновления своих боксерских шоу будет предоставлять по 200 бесплатных мест на каждое свое субботнее боксерское шоу или PPV-трансляцию работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании.

"Мы думали о том, как мы можем отблагодарить потрясающих работников НСЗ, которые самоотверженно помогали всем во время этого кризиса, — сказал Эдди Хирн.

"Они были великолепны, и мы со своей стороны объявляем, что когда мы вернемся к проведению шоу, мы будем отдавать бесплатно по 200 билетов на каждое субботнее шоу и PPV-шоу в стране, начиная, надеюсь, с этого лета. Работники НСЗ, вы были абсолютно потрясающи, и вы — гордость нашей страны. Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности, оставайтесь дома, и мы скоро с этим справимся", - добавил промоутер.

Ранее Хирн заговорил о переносе боя Усик - Чисора.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Matchroom Boxing.
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