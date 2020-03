Эдди Хирн придумал, как отблагодарить медиков в Британии

Британская промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о том, что в качестве благодарности за самоотверженную работу во время эпидемии коронавируса компания в течение 12 месяцев с момента возобновления своих боксерских шоу будет предоставлять по 200 бесплатных мест на каждое свое субботнее боксерское шоу или PPV-трансляцию работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании.

"Мы думали о том, как мы можем отблагодарить потрясающих работников НСЗ, которые самоотверженно помогали всем во время этого кризиса, — сказал Эдди Хирн.

"Они были великолепны, и мы со своей стороны объявляем, что когда мы вернемся к проведению шоу, мы будем отдавать бесплатно по 200 билетов на каждое субботнее шоу и PPV-шоу в стране, начиная, надеюсь, с этого лета. Работники НСЗ, вы были абсолютно потрясающи, и вы — гордость нашей страны. Будьте здоровы, оставайтесь в безопасности, оставайтесь дома, и мы скоро с этим справимся", - добавил промоутер.

Although we can never repay the incredible NHS staff for what they are doing for our Country right now,when we are back up and running we will be donating 200 tickets to every Saturday Fight Night and PPV event for the following 12 months for NHS Workers across the U.K #nhsheroes pic.twitter.com/onQ8p3nTCd

— Eddie Hearn (@EddieHearn) March 28, 2020