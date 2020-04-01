Ломаченко показал, как отжиматься с кольцами (Видео)

Новости спорта:Ломаченко продемонстрировал технику отжиманий с помощью колец.

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, продолжает готовиться к будущим поединкам.

Ломаченко показал, как отжимается от пола с помощью колец.

Следующим соперником Ломаченко должен стать 22-летний американский боксер Теофимо Лопес. Бой Ломаченко — Лопес должен состояться 30-го мая в Нью-Йорке, но может быть перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, боксерский бой Рамирес - Постол перенесен во второй раз.