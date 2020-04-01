Скачать
Среда, 01.04.2020
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии
Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии
Месси назвал 15 будущих звезд футбола
Месси назвал 15 будущих звезд футбола

Ломаченко показал, как отжиматься с кольцами (Видео)

Ломаченко показал, как отжиматься с кольцами (Видео)
12:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ломаченко продемонстрировал технику отжиманий с помощью колец.

32-летний украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC, продолжает готовиться к будущим поединкам.

Ломаченко показал, как отжимается от пола с помощью колец.

Следующим соперником Ломаченко должен стать 22-летний американский боксер Теофимо Лопес. Бой Ломаченко — Лопес должен состояться 30-го мая в Нью-Йорке, но может быть перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, боксерский бой Рамирес - Постол перенесен во второй раз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал 15 будущих звезд футбола
02 Знаменитому рестлеру заплатят 110 миллионов долларов за украденные секс-видео
03 Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином
04 От коронавируса умер экс-президент Марселя
05 Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь