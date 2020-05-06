Энди Руис нашел себе именитого тренера

Новости спорта:Экс-чемпион наконец-то нашел нового наставника.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (33-2, 22 КО) после обидного поражения в реванше с Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прекратил сотрудничество со своим тренером Мэннни Роблесом. Руис длительное время находился без наставника, но несколько недель назад появилась информация о том, что мексиканец хочет работать под руководством главного тренера знаменитого соотечественника Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Эдди Рейносо.

На своей странице в Instagram Рейносо выложил совместную фотографию с Руисом и Канело, сообщив, что экс-чемпион стал его новым подопечным.

«Добро пожаловать в команду, Энди».