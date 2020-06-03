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Промоутер Фьюри: Уверен, что ничего сложного не будет с Джошуа

Промоутер Фьюри: Уверен, что ничего сложного не будет с Джошуа
13:33 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Но сейчас у боксеров другие планы.

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, уверен, что если дело дойдет до прямых переговоров с Энтони Джошуа про объединительный бой супертяжелого веса, то договориться удастся очень быстро.

«Уверен, что ничего сложного не будет. Если разделение гонорара будет 50 на 50, то все пройдет быстро, дело одного дня. Фьюри сейчас - супертяж номер 1, но мы говорим про справедливое разделение денег поровну», - сказал Уоррен.

При этом бой состоится не ранее середины 2021 года лучшем случае.

Фьюри предстоит поединок против Деонтея Уайлдера, а Джошуа нужно провести бой с Кубратом Пулевым.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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