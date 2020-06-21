Кузен Фьюри рассказал, как Тайсон симулировал травму перед большим боем

Двоюродный брат Тайсона Фьюри Энди Ли рассказал, что боксер симулировал различные повреждения при подготовке к реваншу против Деонтея Уайлдера.

"Это хитрый план. Он либо симулировал травму, либо хромал после спаррингов. Его тренировочный лагерь — это шоу и спектакль. Однажды он притворился, что получил травму бицепса.

По его словам, он просто шутит и бездельничает. Однако здесь есть и кропотливая работа. Тайсон всегда сосредоточен и проделывает серьезную работу. Ему было важно знать, разговаривает ли кто-то за его спиной о якобы "травмах".

После ничьей в декабре 2018 года Уайлдер и Фьюри встретились в ринге в феврале. Бой завершился уверенной победой Тайсона и ознаменовал первое поражение в профессиональной карьере американца.

Британец обязан провести защиту титула в бою с Диллианом Уайтом, хотя сам не намерен драться c соотечественником. Уайт уже подал в суд на WBC из-за боя с Фьюри.

Сам Фьюри заинтересован провести третий бой с Деонтеем Уайлдером, после чего — переключиться на объединительный поединок с Энтони Джошуа.