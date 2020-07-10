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Шакур Стивенсон поднялся в весе и требует боя с Санта Крусом

Шакур Стивенсон поднялся в весе и требует боя с Санта Крусом
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм
Серебряный призер Олимпиады-2016 Шакур Стивенсон отказался от своего титула чемпиона WBO в полулегком весе в связи с переходом в следующую весовую категорию.

Стивенсон завоевал вакантный пояс WBO в ноябре прошлого года, победив Хоэта Гонсалеса, и планировал весной провести первую защиту титула, а затем объединительный бой с чемпионом IBF Джошем Уоррингтоном из Великобритании, но этому помешала пандемия коронавируса. 6 июня он победил нокаутом в шестом в раунде нетитульного поединка Феликса Карабалло.

В апреле Стивенсон уже сообщал о подобных планах, отмечая, что мог бы провести еще один бой в полулегком весе, но так как этому мешает коронавирус, он может подняться в следующий вес раньше, и сейчас его сопромоутер Антонио Леонард подтвердил это ESPN, заявив о планах завоевать все титулы в первом легком весе.

"Мы поднимаемся… Мы предупреждаем всех этих парней в первом легком, — сказал Леонард, добавив, что Стивенсон будет готов выйти на ринг в августе. — Они могут поставить свои пояса на кон или отказаться от них, потому что Шакур намерен разобраться с любым, не важно кто это будет. Мы готовы к любым боям".

Сам Стивенсон заявил, что из всех чемпионов мира в первом легком весе он больше всего хотел бы встретиться с чемпионом WBA Лео Санта Крусом.

"Я просто не хотел больше держать этот вес, — сказал Стивенсон. — Я думаю, что должен оказаться в рейтингах в первом легком весе как можно быстрее, чтобы боксировать за титул. Думаю, я это заслужил. Я хочу боя с Санта Крусом. Похоже, что все чемпионы сейчас заняты защитами титулов, но я действительно хочу боя с Санта Крусом. Они знают, что я иду за ними".

Стоит отметить, что по правилам WBO Стивенсон имеет возможность сразу занять первое место в рейтинге организации в новой весовой категории. Сейчас титулом WBO в первом легком весе владеет Джеймел Херринг. Титул IBF принадлежит Джозефу Диасу. Мигель Берчельт является чемпионом WBC, а Рене Альварадо владеет регулярным титулом WBA в первом легком весе.

Ранее Шакур Стивенсон назвал Ломаченко лучшим боксером дивизиона и пообещал побить его.

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Бокс, Шакур Стивенсон.

Автор:

Телеграф
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