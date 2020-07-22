Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)

Украинский боксер-профессионал Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом весе, поздравил болельщиков с Международным днем бокса.

Владислав, который возглавит первое боксерское шоу Александра Усика в качестве промоутера, показал все свои чемпионские пояса. Пока Сиренко завоевывал титулы лишь по не значимым версиям, однако у него есть все шансы в будущем выйти на чемпионский бой по одной из основных боксерских организаций.

Владислав, не проигравший ни разу, на данный момент владеет такими титулами:

World Boxing Federation International

German International (BDB)

Eurasian Boxing Parliament

В активе Сиренко 13 боев на профи-ринге, 12 раз он побеждал досрочно.

Напомним, пару дней назад в Сети появился проморолик шоу Усика, в котором поучаствует и Владислав.

Ранее Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили фанов с Международным днем бокса, отметив заслуги Анатолия Ломаченко. Кроме того, Ломаченко-младший, поздравляя фанатов, вновь оскандалился.