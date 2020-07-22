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Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)

Украинский супертяж в Международный день бокса показал все свои чемпионские пояса (Фото)
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом весе, поздравил болельщиков с Международным днем бокса.

Владислав, который возглавит первое боксерское шоу Александра Усика в качестве промоутера, показал все свои чемпионские пояса. Пока Сиренко завоевывал титулы лишь по не значимым версиям, однако у него есть все шансы в будущем выйти на чемпионский бой по одной из основных боксерских организаций.

 
 
 
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Всех с Днем Бокса! Happy International Boxing Day! #СиренКО #KnockoutMan #Puma #EnerGym #PumaUkraine #SirenКO #PrecisionCraftBoxing #UltimatumBoxing #Fächersportmanagement

Публикация от Vladyslav Sirenko (@vladsirenkoboxing)

Владислав, не проигравший ни разу, на данный момент владеет такими титулами:

  • World Boxing Federation International
  • German International (BDB)
  • Eurasian Boxing Parliament 

В активе Сиренко 13 боев на профи-ринге, 12 раз он побеждал досрочно.

Напомним, пару дней назад в Сети появился проморолик шоу Усика, в котором поучаствует и Владислав.

Ранее Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили фанов с Международным днем бокса, отметив заслуги Анатолия Ломаченко. Кроме того, Ломаченко-младший, поздравляя фанатов, вновь оскандалился.

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Бокс, Владислав Сиренко.

Автор:

Телеграф
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