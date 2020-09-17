Беринчик проведет защиту титула: где и когда состоится бой

Промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions Ukraine анонсировала проведение большого вечера профессионального бокса в Украине с участием Дениса Беринчика.

В четверг, 8 октября, на ринг вернется украинский боксер-легковес, чемпион мира по версии WBO International Денис Беринчик. Шоу бокса с участием одного из самых эпатажных бойцов Украины состоится в загородном комплексе Equides club в селе Лесники (Киевская область). Об этом сообщается на странице facebook K2Ukraine.

Пока соперник украинца не известен. В ивенте примут участие другие топовые боксеры из Украины: Макс Бурсак, Василий Чеботарь, Мишико Беселия и другие. Также сообщается, что транслятором шоу бокса станет megogo.

Телеграф напоминает, что Беринчик является четвертым номером рейтинга Всемирной боксерской Организации (WBO), регулярным чемпионом которой является другой украинец Василий Ломаченко. В планах организации проведение мини-турнира с участием топовых боксеров дивизиона, который и определит обязательного претендента на титул. Таким образом, Беринчик приближается к чемпионскому бою с Ломаченко.

Беринчик пока не знает поражений на профи-ринге, добыв 13 побед (7 нокаутом) в 13 боях.

Ранее Телеграф сообщал, что Александр Усик в начале августа провел в Лесниках свое первое шоу бокса в качестве промоутера. На своем шоу Александр отобрал у пришедшего в гости Беринчика телефон.