Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира

Американский боксер Теофимо Лопес, который получил звание абсолютного чемпиона мира, также получил серьезный вызов от чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хейни.

Об этом заявил сам Хейни на своей странице в Twitter.

"Лопес против Хейни 2021 Давай сделаем это!" - заявил боксер.

Lopez vs Haney 2021

Let’s do It! #AllTheBelts

— Devin Haney (@Realdevinhaney) October 18, 2020