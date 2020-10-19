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Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира

Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф
После победы над Ломаченко, абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес получил вызов от Девида Хейни.

Американский боксер Теофимо Лопес, который получил звание абсолютного чемпиона мира, также получил серьезный вызов от чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хейни.

Об этом заявил сам Хейни на своей странице в Twitter.

"Лопес против Хейни 2021 Давай сделаем это!" - заявил боксер.

Девин Хейни - американский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. На нашем сайте "Телеграф" доступны полный бой украинца с американцем, а также лучшие моменты чемпионского поединка. Усик своеобразно отреагировал на поражения Ломаченко в бою.

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Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.

Автор:

Телеграф
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