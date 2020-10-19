Обидчик Ломаченко получил серьезный вызов от чемпиона мира

Американский боксер Теофимо Лопес, который получил звание абсолютного чемпиона мира, также получил серьезный вызов от чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хейни.
Об этом заявил сам Хейни на своей странице в Twitter.
"Лопес против Хейни 2021 Давай сделаем это!" - заявил боксер.
Lopez vs Haney 2021
Let’s do It! #AllTheBelts
— Devin Haney (@Realdevinhaney) October 18, 2020
Девин Хейни - американский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой, легкой и первой полусредней весовых категориях.
Напомним, что в ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. На нашем сайте "Телеграф" доступны полный бой украинца с американцем, а также лучшие моменты чемпионского поединка. Усик своеобразно отреагировал на поражения Ломаченко в бою.