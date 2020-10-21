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"Я тоже был травмирован": Лопес отреагировал на операцию Ломаченко

"Я тоже был травмирован": Лопес отреагировал на операцию Ломаченко
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес отреагировал на информацию о травме плеча Василия Ломаченко.

По словам обладателя поясов WBO/WBA Super/WBC Franchise и IBF в легком весе, в единоборствах бойцы никогда не готовы на 100% и попытка оправдать свое поражение травмой является жалкой, особенно если учесть, что Ломаченко - был номером один в мире бокса. Теофимо сообщил, что был также травмирован, но о характере своей травмы он не рассказал.

"Люди должны знать, что я также вышел на бой с Василием с травмой, но я не оправдываюсь по этому поводу, если вы понимаете, что я имею ввиду. Травмы - это часть бокса и других единоборств. Я думаю, это отлично понимают, к примеру, бойцы смешанных единоборств. Если Ломаченко, которого называли номером один Р4Р в мире, использует травму как оправдание, то это очень плохо для его репутации", - рассказал Лопес к комментарии каналу ESPN.

Ранее Телеграф сообщал о травме Ломаченко, которую он получил, готовясь к бою с Лопесом.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес состоялся 17 октября в Лас-Вегасе. По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу американцу. На нашем сайте доступны видео лучших моментов, а также полный бой Василия с Теофимо.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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