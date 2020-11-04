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Экс-тренер предрек Усику поражение в бою с Джошуа

Экс-тренер предрек Усику поражение в бою с Джошуа
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер julianisjulius

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир высказался касательно боя украинца против британца Дерека Чисоры, а также возможной схватки с Энтони Джошуа.

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По мнению специалиста, Усик не был похож на самого себя и вместо бокса показывал беготню в ринге. Башир считает, что Усик показал лишь до половины своих реальных боксерских умений и данное обстоятельство является проколом тренерского штаба боксера. Также Джеймс Али отметил, что в гипотетической схватке с чемпионом мира британцем Энтони Джошуа Александр проиграет, если не поменяет тактику.

"Усик не был ловким, расчетливым, а просто бегал, вместо того чтобы действительно боксировать. Могу сказать одно: он не в состоянии боксировать с Джошуа и Фьюри в этом стиле", - заявил тренер в комментарии для BWTM SPORTS & GAMING

Телеграф напоминает, что бой Усик - Чисора возглавил вечер бокса в Британии 31 октября и завершился победой украинца решением судей. На нашем сайте доступно видео лучших моментов этой встречи. Отметим, после поединка Александр с юмором вызвал на схватку Энтони Джошуа.

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Дерек Чисора, Бокс, Башир, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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