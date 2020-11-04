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Промоутер назвал одно условие для боя Усик - Джошуа

Промоутер назвал одно условие для боя Усик - Джошуа
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм anthonyjoshua и usykaa

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о перспективах Александра Усика на титульный бой со звездой супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа.

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"Энтони Джошуа хочет боя с Александвром. Но есть и бизнес: деньги важны для боксеров, а Усик еще жаждет стать чемпионом мира в хэвивейте. Если мы не сможем организовать бой Джошуа - Фьюри, то AJ сразится с украинцем. Даю миллион процентов", - цитирует Хирна boxingscene.

У Усика немного другие планы. Украинец еще до боя с Чисорой заявлял, что у Энтони Джошуа есть только два варианта: оставить пояс WBO или сразиться с ним.

Телеграф напоминает, что 31 октября в Лондоне Александр Усик в довольно интересном поединке одолел звездного британского боксера Дерека Чисоры. После схватки украинец вызвал на бой Энтони Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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