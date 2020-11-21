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Назван следующий соперник обидчика Ломаченко

Назван следующий соперник обидчика Ломаченко
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм georgekambososjr

Непобедимый американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес может провести бой с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим. Об этом сообщает boxingnews24.

По информации источника, Top Rank планирует организовать шоу в начале 2021 года. Местом проведения поединка, скорее всего, станет Австралия. 27-летний Камбосос после недавней победы над Ли Селби в андеркарде шоу Усик - Чисора защитил свой статус обязательного претендента на титул IBF в легком весе и теперь находится в ожидании чемпионского поединка.

Теофимо Лопес, в свою очередь, в октябре сенсационно перебоксировал украинца Василия Ломаченко и завоевал все основные пояса в легком дивизионе. После поражения в команде Ломаченко сообщили, что тот боксировал с травмой плеча. В итоге украинца прооперировали, однако Лопес лишь раскритиковал Василия за попытку оправдать провал. На нашем сайте доступны хайлайты этого боя.

Ранее Телеграф сообщал, что Эдди Хирн дал совет Ломаченко.

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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Джордж Камбосос.

Автор:

Телеграф
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