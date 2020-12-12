Мировой любительский бокс возглавил россиянин, предлагавший Усику и Ломаченко гражданство РФ

В субботу, 12 декабря, в онлайн-формате прошли выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает сайт федерации бокса России.

В рамках конгресса организации новым главой AIBA стал россиянин Умар Кремлев, который ранее занимал должность члена исполкома AIBA и первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). Первоочередной задачей он ставит погашение долгов организации, а также восстановления статуса признания AIBA в Международном олимпийском комитете, чтобы единоборство оставалось частью Игр.

Отметим, AIBA занимается организацией поединков любительского (олимпийского) бокса. После Олимпиады в Рио в организации прогремели коррупционные скандалы, в результате чего бывший президент Ассоциации получил пожизненную дисквалификацию.

Ранее Кремлев отличался скандальными высказываниями. В частности, он предлагал украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко гражданство России, после того как наши спортсмены угодили в базу "Миротворец". Промоутер Александра резко ответил российскому чиновнику на такое предложение. Кроме того, Кремлев постоянно заявляет, что Мурат Гассиев легко победит Усика в реванше.