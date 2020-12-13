Непобедимый британский боксер избил не знавшего поражений поляка (видео)

В субботу, 12 декабря, в Лондоне на на Wembley Arena состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна, главным событием которого стал супербой Энтони Джошуа - Кубрат Пулев.

В главном поединке андеркарда непобедимый британский боксер 1-го тяжелого веса Лоуренс Околи победил поляка Никодема Езевского, у которого также было "0" в графе поражений. Уже в первом раунде Лоуренс ударом в корпус отправил оппонента на канвас, а во втором Околи уронил соперника мощным ударом с правой. Рефери, дождавшись когда Езевский поднимется, остановил схватку.

Лучшие моменты боя Лоуренс Околи - Никодем Езевский:

Это поражение стало первым в карьере для Никодема при 19 победах и одной ничьей, а Лоуренс добыл свою 15-ю победу в профи (12-ю досрочно).

Напомним, бой Джошуа - Пулев завершился нокаутом в 9-м раунде. На нашем сайте доступны видео окончания схватки, а также полный бой.