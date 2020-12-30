Чисора назвал желаемых соперников для Усика

Британский супертяж Дерек Чисора, проигравший в октябре бой Александру Усику решением судей, рассказал, кого бы хотел видеть следующим соперником украинца. По его словам, он бы с радостью посмотрел схватку Александра с Диллиан Уайтом и Джо Джойсом, который уже не раз зазывал олимпийского чемпиона Лондона на бой. Кроме того, Чисора знает о статусе Усика, который является обязательным претендента на титул WBO, поэтому логично предположил, что украинец должен провести чемпионский бой.

"Учитывая его навыки, я бы хотел, чтобы в следующем бою он встретился с Диллианом Уайтом или Джо Джойсом. Однако Усик - обязательный претендент по линии WBO. Он должен провести титульный бой. В этом и заключается весь смысл такого статуса. Обязательные претенденты борются за титул. В этом вся суть", - рассказал Чисора в комментарии для iFL TV.

Ранее Чисора назвал Усика нытиком из-за того, что тот жаловался на него на украинском ТВ.