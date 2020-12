Боксер нокаутировал соперника комбинацией из двух апперкотов (видео)

В четверг, 31 декабря, в Токио состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором наилегчайшем весе Кадзуто Иока - Косеи Танака.

В главном поединке андеркарда на ринг вышли представители легчайшего веса японцы Юки Стронг Кобаяши и Даиго Хига. На кону поединка стоял пояс WBO Asia Pacific. Итогом схватки стала убедительная победа нокаутом Хиги, который уронил соперника в 5-м раунде. Даиго спаренным апперкотом уложил Юки на канвас.

Видео нокаута в бою Юки Стронг Кобаяши - Даиго Хига:

Daigo Higa (17-1-1) has had an interesting & somewhat disappointing career thus far considering his potential & early accomplishments: won a vacant WBC flyweight title; lost it on the scales; suspended for a year; fought to draw against prospect upon return. Nice NYE KO tonight pic.twitter.com/5ig1GXxvyf

— No Sparring (@NoSparring) December 31, 2020