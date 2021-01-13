Скачать
Среда, 13.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ломаченко анонсировал свое возвращение
Ломаченко анонсировал свое возвращение
Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Гонщик Формулы-1, переживший взрыв, впервые показал свои травмы (фото)
Гонщик Формулы-1, переживший взрыв, впервые показал свои травмы (фото)
Усик порадовал стихотворением на украинском (видео)
Усик порадовал стихотворением на украинском (видео)

Поветкин - Уайт: промоутер назвал дату боя

Поветкин - Уайт: промоутер назвал дату боя
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер HayemakerBoxing

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии для boxingscene подтвердил дату боя-реванша Александр Поветкин - Диллиан Уайт, который ранее был перенесен из-за коронавируса у "Русского Витязя".

Поветкин пригрозил британцу-болтуну повторным нокаутом

По информации источника россиянин, который в августе 2020 года вырубил Уайта, даст реванш британцу 6 марта 2021 года. Также функционер поведал, что Уайт настроен только на победу, и если это случится, он получит титульный шанс по линии WBC, где чемпионом на данный момент является еще один представитель Британии Тайсон Фьюри.

"Официальная дата шоу Уайт - Поветкин II назначена на 6 марта", - цитирует Хирна boxingscene.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин вновь заговорил о реванше с завершившим карьеру Владимиром Кличко, правда, россиянин уже не бредит этой схваткой. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Диллиан Уайт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Из Ломаченко выбили дурь": Легенда бокса удивился поражению украинца
02 "Бегу, пыхчу": Милевский рассказал, что ему не хватает здоровья (видео)
03 Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)
04 Милан в серии пенальти прошел Торино на пути в четвертьфинал Кубка Италии (видео)
05 Атлетико добыл нелогичную победу над Севильей (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь