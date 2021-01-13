Поветкин - Уайт: промоутер назвал дату боя

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в комментарии для boxingscene подтвердил дату боя-реванша Александр Поветкин - Диллиан Уайт, который ранее был перенесен из-за коронавируса у "Русского Витязя".

По информации источника россиянин, который в августе 2020 года вырубил Уайта, даст реванш британцу 6 марта 2021 года. Также функционер поведал, что Уайт настроен только на победу, и если это случится, он получит титульный шанс по линии WBC, где чемпионом на данный момент является еще один представитель Британии Тайсон Фьюри.

"Официальная дата шоу Уайт - Поветкин II назначена на 6 марта", - цитирует Хирна boxingscene.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Поветкин вновь заговорил о реванше с завершившим карьеру Владимиром Кличко, правда, россиянин уже не бредит этой схваткой.