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Непобедимый боксер сравнил Усика и Джошуа

Непобедимый боксер сравнил Усика и Джошуа
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fabiowardley

Непобедимый британский супертяж Фабио Уордли (10-0, 9 КО), который спарринговал и с Александром Усиком, и с Энтони Джошуа, сравнил поведение обоих боксеров в ринге. По мнению 26-летнего проспекта, Усик намного быстрее в ринге и постоянно нагнетает темп, а вот AJ "учится" в спаррингах, изучая неудобные для себя стили.

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"Джошуа использует разных спарринг-партнеров для разных стилей. Был я, потом были Джеральд Вашингтон и Брайант Дженнингс. Мы все немного разные. В отличие от того, чтобы просто зацикливаться на борьбе против одного стиля, он использовал против нас одну тактику, но с небольшими корректировками, на которые он мог затем в своей голове обратить внимание и стать лучше. 

Я думаю, с Усиком темп был намного выше. С Джошуа я мог контролировать скорость спарринга, если хотел. Если я хотел остановиться, чтобы взять ситуацию под контроль во время активного размена ударами или наоборот, то мог это сделать. Но с Усиком все наоборот - он все контролирует, он тот, кто идет вперед, давит вас. Он тот, кто активно наносит удары. С Усиком я не мог контролировать темп боя и не мог наносить удары "бесплатно", не получая ничего в ответ", - цитирует Уордли skysports.

"Телеграф" напоминает, что Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. Ранее британец попросил Усика "отойти в сторону".

 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик, Фабио Уордли.
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