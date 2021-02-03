Майк Тайсон объяснил, почему Фьюри победит Джошуа

Легендарный американский боксер Майк Тайсон считает, что хевивейт стоит на пороге грандиозного события - боя между чемпионом WBA Super/IBF, WBO и IBO британца Энтони Джошуа с его соотечественником чемпионом WBC и The Ring Тайсоном Фьюри. Майк считает, что AJ легко "читается", а потому "Цыганский Король" победит.

"Это будет очень интересный поединок. Джошуа - превосходный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих ударах. В бою с таким крупным парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецептом катастрофы", - цитирует Тайсона boxingscene.

"Телеграф" напоминает, что для своего боя и Джошуа, и Фьюри лишаться части гонорара, который пойдет в карман Александру Усику. Украинец, являющийся обязательным претендентом на титул WBO, согласился провести поединок за "временный" пояс Организации с Джо Джойсом, открыв дорогу для схватки Энтони и Тайсону.

Отметим, Майк Тайсон в 2020 году вернулся на ринг, проведя выставочный поединок с Роем Джонсом-младшим.