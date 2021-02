"Ответил за слова": Джошуа назвал свой лучший нокаут в карьере (видео)

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBO/WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что считает досрочную победу в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом лучшим нокаутом в карьере. Это все из-за трэш-тока соперника, который лишь мотивировал Энтони.

"Сладкая победа", - рассказал AJ в комментарии для Sporting News Australia.

Heavyweight champion of the world @anthonyfjoshua tells @1bbradfo his favourite knockout as a professional. #Boxing pic.twitter.com/O2eTKQrmWv

— Sporting News Australia (@sportingnewsau) February 1, 2021