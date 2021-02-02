"Ответил за слова": Джошуа назвал свой лучший нокаут в карьере (видео)

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBO/WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, что считает досрочную победу в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом лучшим нокаутом в карьере. Это все из-за трэш-тока соперника, который лишь мотивировал Энтони.

"Сладкая победа", - рассказал AJ в комментарии для Sporting News Australia.

Heavyweight champion of the world @anthonyfjoshua tells @1bbradfo his favourite knockout as a professional. #Boxing pic.twitter.com/O2eTKQrmWv — Sporting News Australia (@sportingnewsau) February 1, 2021

Отметим, Джошуа и Уайт пересеклись на ринге в 2015 году. Тогда в бою двух небитых боксеров победу зрелищным апперкотом в седьмом раунде одержал Энтони.

Видео нокаута от Джошуа в бою с Диллианом Уайтом:

"Телеграф" напоминает, что украинец Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Энтони Джошуа. После солидной компенсации Усик согласился провести промежуточный поединок за "временный" пояс с Джо Джойсом. Таким образом, Энтони может сразиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. В этом поединке определится абсолютный чемпион мира в хевивейте.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Джошуа планирует дать бой Усику.