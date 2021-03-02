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Известный украинский боксер не сможет провести бой из-за осложнений после коронавируса

Известный украинский боксер не сможет провести бой из-за осложнений после коронавируса
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм real_khytrov

Известный украинский боксер-средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО), похоже, не сможет выйти на ринг в марте. Об этом сообщил авторитетный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

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По информации источника, 32-летний Хитров на выйдет на ринг в рамках шоу Ring City, главным поединком которого станет бой Альберто Мачадо - Эктор Танаджара. Евгений должен был сразиться с непобедимым французом Кристианом Мбилли (17-0, 16 КО). Однако осложнения после коронавируса выбили Хитрова на неопределенный срок.

"Телеграф" напоминает, что Хитров в своем последнем поединке победил ганца Эрнеста Амузу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик стал первым номером рейтинга WBA.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Коронавирус, Евгений Хитров.
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