Известный украинский боксер не сможет провести бой из-за осложнений после коронавируса

Известный украинский боксер-средневес Евгений Хитров (20-2, 17 КО), похоже, не сможет выйти на ринг в марте. Об этом сообщил авторитетный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль.

По информации источника, 32-летний Хитров на выйдет на ринг в рамках шоу Ring City, главным поединком которого станет бой Альберто Мачадо - Эктор Танаджара. Евгений должен был сразиться с непобедимым французом Кристианом Мбилли (17-0, 16 КО). Однако осложнения после коронавируса выбили Хитрова на неопределенный срок.

"Телеграф" напоминает, что Хитров в своем последнем поединке победил ганца Эрнеста Амузу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик стал первым номером рейтинга WBA.