У единственного украинского чемпиона мира по боксу появился новый конкурент (видео)

На арене York Hall в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в наилегчайшем весе по версии IBF между британским претендентом Санни Эдвардсом и обладателем титула Морути Мталане из ЮАР.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному боксеру. Судейский счет - 111-118, 113-115 и 108-120. Для непобедимого Санни эта победа стала 16 в профи, Мталане, в свою очередь, проиграл в третий раз, имея на счету 39 побед.

Отметим, в наилегчайшем весе выступает единственный на данный момент украинский чемпион мира по боксу Артем Далакян, который владеет поясом по версии WBA. Ранее Артем хотел провести объединительный бой c чемпионом WBC, однако пандемия коронавируса сорвала эти планы. Возможно, теперь команда Далакяна сделает предложение Санни о поединке, ведь украинец мечтает стать абсолютным чемпионом в наилегчайшем весе (до 50,802 кг).

Лучшие моменты боя Санни Эдвардс - Морути Мталане:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Далакян в четвертый раз стал отцом.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Далакян решением судей одолел венесуэльца Хосбера Переса.