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Усик - Джошуа: названа дата и место боя

Усик - Джошуа: названа дата и место боя
Обновлено 12:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter thespursweb

Украинский боксер Александр Усик проведет бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. Об этом сообщает  журналист Кевин Айол на своей страничке в twitter.

Усик адресовал Джошуа странное сообщение

По информации источника, чемпионский бой за четыре титула состоится 25 сентября на родине Энтони - в Великобритании.

"Телеграф" напоминает, что изначально AJ должен был сразиться за титул абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, однако на пути этого шоу стал Деонтей Уайлдер. Усик, в свою очередь, занял выжидательную позицию и, похоже, его терпение увенчается "боем мечты".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик угодил в скандал из-за фото на железной дороге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Джошуа, Александр Усик.
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