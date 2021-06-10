Усик - Джошуа: названа дата и место боя

Украинский боксер Александр Усик проведет бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа в сентябре 2021 года. Об этом сообщает журналист Кевин Айол на своей страничке в twitter.

Sources: Joshua-Usyk will be Sept 25 in UK — Kevin Iole (@KevinI) June 9, 2021

По информации источника, чемпионский бой за четыре титула состоится 25 сентября на родине Энтони - в Великобритании.

"Телеграф" напоминает, что изначально AJ должен был сразиться за титул абсолютного чемпиона мира со своим соотечественником Тайсоном Фьюри, однако на пути этого шоу стал Деонтей Уайлдер. Усик, в свою очередь, занял выжидательную позицию и, похоже, его терпение увенчается "боем мечты".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик угодил в скандал из-за фото на железной дороге.