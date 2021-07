Дело Тайсона живет: на Олимпиаде боксер попытался откусить ухо сопернику (видео)

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио проходит турнир по боксу. В одном из поединков случился странный инцидент.

В 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг встречались марокканец Юнес Баала и Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Во время боя 22-летний Баала, находясь в клинче с оппонентом, решил укусить соперника. Дэвиду повезло, ведь Юнес, к счастью, не сумел укусить соперника за ухо. К слову, животное рвение к победе не помогло африканскому боксеру, который по итогам пяти раундов проиграл схватку решением судей. Итоговый счет - 5:0 в пользу новозеландца, который пробился в четвертьфинал турнира.

Видео с попыткой укуса на Олимпиаде доступно в сети:

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021