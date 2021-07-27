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Дело Тайсона живет: на Олимпиаде боксер попытался откусить ухо сопернику (видео)

Дело Тайсона живет: на Олимпиаде боксер попытался откусить ухо сопернику (видео)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter joepearsonffx

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио проходит турнир по боксу. В одном из поединков случился странный инцидент.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг встречались марокканец Юнес Баала и Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Во время боя 22-летний Баала, находясь в клинче с оппонентом, решил укусить соперника. Дэвиду повезло, ведь Юнес, к счастью, не сумел укусить соперника за ухо. К слову, животное рвение к победе не помогло африканскому боксеру, который по итогам пяти раундов проиграл схватку решением судей. Итоговый счет - 5:0 в пользу новозеландца, который пробился в четвертьфинал турнира.

Видео с попыткой укуса на Олимпиаде доступно в сети:

Напомним, самый известный укус в боксе принадлежит экс-чемпиону мира в хевивейте американцу Майку Тайсону, который откусил ухо своему соотечественнику Эвандеру Холифилду.

Отметим, во время 4-го соревновательного дня на Олимпиаде единственная представительница Украины в женском боксе Анна Лысенко победила Умаиму Белахбиб из Марокко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 197

Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Бокс, Токио-2020.
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