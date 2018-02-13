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Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля

Олимпийские игры
15:55 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: На Олимпийских играх в Южной Корее завершился очередной соревновательный день.

Сегодня, 13 февраля, в Пхенчхане было разыграно 8 комплектов медалей в таких дисциплинах: cноуборд  (женщины, хаф-пайп), горнолыжный спорт (мужчины, комбинация), шорт-трек (женщины, 500 м), санный спорт (женщины, сани-одиночки), лыжные гонки (женщины, спринт, классический стиль), лыжные гонки (мужчины, спринт, классический стиль), конькобежный спорт (мужчины, 1500 м), керлинг (дабл-микст).

Олимпиада-2018: расписание и результаты соревнований

По итогам игрового дня сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете. Нидерланды занимают вторую строчку в медальном рейтинге сборных, Норвегия - 3-я.

Медальный зачет Олимпиады-2018

Страна        
1 Германия 5 2 2 9
2 Нидерланды 4 4 2 10
3 Норвегия 3 5 3 11
4 Канада 3 4 3 10
5 США 3 1 2 6
6 Франция 2 1 2 5
7 Швеция 2 1 0 3
8 Австрия 2 0 0 2
9 Италия 1 1 1 3
10 Корея Южная 1 0 1 2
11 Олимпийские атлеты из России 0 1 4 5
12 Япония 0 1 2 3
13 Чехия 0 1 1 2
14 Австралия 0 1 0 1
14 Китай 0 1 0 1
14 Словакия 0 1 0 1
14 Швейцария 0 1 0 1
18 Финляндия 0 0 2 2
19 Казахстан 0 0 1 1
- Азербайджан 0 0 0 0
- Албания 0 0 0 0
- Андорра 0 0 0 0
- Аргентина 0 0 0 0
- Армения 0 0 0 0
- Беларусь 0 0 0 0
- Бельгия 0 0 0 0
- Бермудские острова 0 0 0 0
- Болгария 0 0 0 0
- Боливия 0 0 0 0
- Босния и Герцеговина 0 0 0 0
- Бразилия 0 0 0 0
- Великобритания 0 0 0 0
- Венгрия 0 0 0 0
- Гана 0 0 0 0
- Гонконг 0 0 0 0
- Греция 0 0 0 0
- Грузия 0 0 0 0
- Дания 0 0 0 0
- Израиль 0 0 0 0
- Индия 0 0 0 0
- Иран 0 0 0 0
- Ирландия 0 0 0 0
- Исландия 0 0 0 0
- Испания 0 0 0 0
- Кения 0 0 0 0
- Кипр 0 0 0 0
- Киргизстан 0 0 0 0
- Колумбия 0 0 0 0
- Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0
- Косово 0 0 0 0
- Латвия 0 0 0 0
- Ливан 0 0 0 0
- Литва 0 0 0 0
- Лихтенштейн 0 0 0 0
- Люксембург 0 0 0 0
- Мадагаскар 0 0 0 0
- Македония 0 0 0 0
- Малайзия 0 0 0 0
- Мальта 0 0 0 0
- Марокко 0 0 0 0
- Мексика 0 0 0 0
- Молдова 0 0 0 0
- Монако 0 0 0 0
- Монголия 0 0 0 0
- Нигерия 0 0 0 0
- Новая Зеландия 0 0 0 0
- Пакистан 0 0 0 0
- Польша 0 0 0 0
- Португалия 0 0 0 0
- Пуэрто-Рико 0 0 0 0
- Румыния 0 0 0 0
- Сан-Марино 0 0 0 0
- Сербия 0 0 0 0
- Сингапур 0 0 0 0
- Словения 0 0 0 0
- Таиланд 0 0 0 0
- Тайвань (Китайский Тайбэй) 0 0 0 0
- Тимор-Лесте 0 0 0 0
- Того 0 0 0 0
- Тонга 0 0 0 0
- Турция 0 0 0 0
- Узбекистан 0 0 0 0
- Украина 0 0 0 0
- Филиппины 0 0 0 0
- Хорватия 0 0 0 0
- Черногория 0 0 0 0
- Чили 0 0 0 0
- Эквадор 0 0 0 0
- Эритрея 0 0 0 0
- Эстония 0 0 0 0
- ЮАР (Южная Африка) 0 0 0 0
- Ямайка 0 0 0 0

Завтра на Олимпиаде-2018 разыграют 6 комплектов медалей.

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