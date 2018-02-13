Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля
Новости спорта: На Олимпийских играх в Южной Корее завершился очередной соревновательный день.
Сегодня, 13 февраля, в Пхенчхане было разыграно 8 комплектов медалей в таких дисциплинах: cноуборд (женщины, хаф-пайп), горнолыжный спорт (мужчины, комбинация), шорт-трек (женщины, 500 м), санный спорт (женщины, сани-одиночки), лыжные гонки (женщины, спринт, классический стиль), лыжные гонки (мужчины, спринт, классический стиль), конькобежный спорт (мужчины, 1500 м), керлинг (дабл-микст).
Олимпиада-2018: расписание и результаты соревнований
По итогам игрового дня сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете. Нидерланды занимают вторую строчку в медальном рейтинге сборных, Норвегия - 3-я.
Медальный зачет Олимпиады-2018
|№
|Страна
|1
|Германия
|5
|2
|2
|9
|2
|Нидерланды
|4
|4
|2
|10
|3
|Норвегия
|3
|5
|3
|11
|4
|Канада
|3
|4
|3
|10
|5
|США
|3
|1
|2
|6
|6
|Франция
|2
|1
|2
|5
|7
|Швеция
|2
|1
|0
|3
|8
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|9
|Италия
|1
|1
|1
|3
|10
|Корея Южная
|1
|0
|1
|2
|11
|Олимпийские атлеты из России
|0
|1
|4
|5
|12
|Япония
|0
|1
|2
|3
|13
|Чехия
|0
|1
|1
|2
|14
|Австралия
|0
|1
|0
|1
|14
|Китай
|0
|1
|0
|1
|14
|Словакия
|0
|1
|0
|1
|14
|Швейцария
|0
|1
|0
|1
|18
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|19
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|-
|Азербайджан
|0
|0
|0
|0
|-
|Албания
|0
|0
|0
|0
|-
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|-
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|-
|Армения
|0
|0
|0
|0
|-
|Беларусь
|0
|0
|0
|0
|-
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|-
|Бермудские острова
|0
|0
|0
|0
|-
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|-
|Боливия
|0
|0
|0
|0
|-
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|-
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|-
|Великобритания
|0
|0
|0
|0
|-
|Венгрия
|0
|0
|0
|0
|-
|Гана
|0
|0
|0
|0
|-
|Гонконг
|0
|0
|0
|0
|-
|Греция
|0
|0
|0
|0
|-
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|-
|Дания
|0
|0
|0
|0
|-
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|-
|Индия
|0
|0
|0
|0
|-
|Иран
|0
|0
|0
|0
|-
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Испания
|0
|0
|0
|0
|-
|Кения
|0
|0
|0
|0
|-
|Кипр
|0
|0
|0
|0
|-
|Киргизстан
|0
|0
|0
|0
|-
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|-
|Корея Северная (КНДР)
|0
|0
|0
|0
|-
|Косово
|0
|0
|0
|0
|-
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|-
|Ливан
|0
|0
|0
|0
|-
|Литва
|0
|0
|0
|0
|-
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|-
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|-
|Мадагаскар
|0
|0
|0
|0
|-
|Македония
|0
|0
|0
|0
|-
|Малайзия
|0
|0
|0
|0
|-
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|-
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|-
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|-
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|-
|Монако
|0
|0
|0
|0
|-
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|-
|Нигерия
|0
|0
|0
|0
|-
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|-
|Пакистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Польша
|0
|0
|0
|0
|-
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|-
|Пуэрто-Рико
|0
|0
|0
|0
|-
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|-
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|-
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|-
|Сингапур
|0
|0
|0
|0
|-
|Словения
|0
|0
|0
|0
|-
|Таиланд
|0
|0
|0
|0
|-
|Тайвань (Китайский Тайбэй)
|0
|0
|0
|0
|-
|Тимор-Лесте
|0
|0
|0
|0
|-
|Того
|0
|0
|0
|0
|-
|Тонга
|0
|0
|0
|0
|-
|Турция
|0
|0
|0
|0
|-
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|-
|Украина
|0
|0
|0
|0
|-
|Филиппины
|0
|0
|0
|0
|-
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|-
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|-
|Чили
|0
|0
|0
|0
|-
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|-
|Эритрея
|0
|0
|0
|0
|-
|Эстония
|0
|0
|0
|0
|-
|ЮАР (Южная Африка)
|0
|0
|0
|0
|-
|Ямайка
|0
|0
|0
|0
Завтра на Олимпиаде-2018 разыграют 6 комплектов медалей.