Олимпиада-2018: Медальный зачет по итогам соревнований 13 февраля

Сегодня, 13 февраля, в Пхенчхане было разыграно 8 комплектов медалей в таких дисциплинах: cноуборд (женщины, хаф-пайп), горнолыжный спорт (мужчины, комбинация), шорт-трек (женщины, 500 м), санный спорт (женщины, сани-одиночки), лыжные гонки (женщины, спринт, классический стиль), лыжные гонки (мужчины, спринт, классический стиль), конькобежный спорт (мужчины, 1500 м), керлинг (дабл-микст).

По итогам игрового дня сборная Германии сохранила лидерство в медальном зачете. Нидерланды занимают вторую строчку в медальном рейтинге сборных, Норвегия - 3-я.

Медальный зачет Олимпиады-2018

№ Страна 1 Германия 5 2 2 9 2 Нидерланды 4 4 2 10 3 Норвегия 3 5 3 11 4 Канада 3 4 3 10 5 США 3 1 2 6 6 Франция 2 1 2 5 7 Швеция 2 1 0 3 8 Австрия 2 0 0 2 9 Италия 1 1 1 3 10 Корея Южная 1 0 1 2 11 Олимпийские атлеты из России 0 1 4 5 12 Япония 0 1 2 3 13 Чехия 0 1 1 2 14 Австралия 0 1 0 1 14 Китай 0 1 0 1 14 Словакия 0 1 0 1 14 Швейцария 0 1 0 1 18 Финляндия 0 0 2 2 19 Казахстан 0 0 1 1 - Азербайджан 0 0 0 0 - Албания 0 0 0 0 - Андорра 0 0 0 0 - Аргентина 0 0 0 0 - Армения 0 0 0 0 - Беларусь 0 0 0 0 - Бельгия 0 0 0 0 - Бермудские острова 0 0 0 0 - Болгария 0 0 0 0 - Боливия 0 0 0 0 - Босния и Герцеговина 0 0 0 0 - Бразилия 0 0 0 0 - Великобритания 0 0 0 0 - Венгрия 0 0 0 0 - Гана 0 0 0 0 - Гонконг 0 0 0 0 - Греция 0 0 0 0 - Грузия 0 0 0 0 - Дания 0 0 0 0 - Израиль 0 0 0 0 - Индия 0 0 0 0 - Иран 0 0 0 0 - Ирландия 0 0 0 0 - Исландия 0 0 0 0 - Испания 0 0 0 0 - Кения 0 0 0 0 - Кипр 0 0 0 0 - Киргизстан 0 0 0 0 - Колумбия 0 0 0 0 - Корея Северная (КНДР) 0 0 0 0 - Косово 0 0 0 0 - Латвия 0 0 0 0 - Ливан 0 0 0 0 - Литва 0 0 0 0 - Лихтенштейн 0 0 0 0 - Люксембург 0 0 0 0 - Мадагаскар 0 0 0 0 - Македония 0 0 0 0 - Малайзия 0 0 0 0 - Мальта 0 0 0 0 - Марокко 0 0 0 0 - Мексика 0 0 0 0 - Молдова 0 0 0 0 - Монако 0 0 0 0 - Монголия 0 0 0 0 - Нигерия 0 0 0 0 - Новая Зеландия 0 0 0 0 - Пакистан 0 0 0 0 - Польша 0 0 0 0 - Португалия 0 0 0 0 - Пуэрто-Рико 0 0 0 0 - Румыния 0 0 0 0 - Сан-Марино 0 0 0 0 - Сербия 0 0 0 0 - Сингапур 0 0 0 0 - Словения 0 0 0 0 - Таиланд 0 0 0 0 - Тайвань (Китайский Тайбэй) 0 0 0 0 - Тимор-Лесте 0 0 0 0 - Того 0 0 0 0 - Тонга 0 0 0 0 - Турция 0 0 0 0 - Узбекистан 0 0 0 0 - Украина 0 0 0 0 - Филиппины 0 0 0 0 - Хорватия 0 0 0 0 - Черногория 0 0 0 0 - Чили 0 0 0 0 - Эквадор 0 0 0 0 - Эритрея 0 0 0 0 - Эстония 0 0 0 0 - ЮАР (Южная Африка) 0 0 0 0 - Ямайка 0 0 0 0

Завтра на Олимпиаде-2018 разыграют 6 комплектов медалей.