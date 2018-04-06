Жданов: Перенос ЧЕ по борьбе - месть Украине за бойкот России

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, что ведомство работает над возвращением проведения чемпионата Европы-2018 по борьбе среди кадетов в Киев.

«В который раз убеждаюсь, что гибридная агрессия против Украины осуществляется не только вооруженными, политическими и экономическими средствами, она постоянно ведется и на спортивной фронте. Украина в 2017 году провела у себя чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, два чемпионата Европы по прыжкам в воду и боксу. Все официальные международные соревнования прошли на высоком организационном и безопасном уровне, под государственные гарантии правительства и министерства молодежи и спорта.

Никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы среди кадетов по борьбе в Киеве государственные органы Украины от Международной федерации борьбы (UWW) не получали. Почему-то, буквально полтора месяца назад у функционеров UWW не возникало никаких опасений относительно безопасности проведения таких масштабных международных соревнований по борьбе в Киеве, которые проходили с участием сотен спортсменов и тренеров из трех десятков национальных сборных команд Европы и мира.

Министерство молодежи и спорта совместно с национальными федерациями системно работает над возвращением в Украину крупных международных соревнований. Мы уже имеем ряд успешных результатов этой работы в 2017-18 годах. Понимаю, что каждый наш шаг вперед на этом пути – будет встречать зависть и серьезное противодействие со стороны нашего северного соседа. Поэтому такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России», – написал Жданов.

Напомним, чемпионат должен был пройти 21-29 апреля в Киеве, но теперь перенесен на 14-20 мая, и будет проведен в македонском Скопье.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, что ведомство работает над возвращением проведения чемпионата Европы-2018 по борьбе среди кадетов в Киев.

«В который раз убеждаюсь, что гибридная агрессия против Украины осуществляется не только вооруженными, политическими и экономическими средствами, она постоянно ведется и на спортивной фронте. Украина в 2017 году провела у себя чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А, два чемпионата Европы по прыжкам в воду и боксу. Все официальные международные соревнования прошли на высоком организационном и безопасном уровне, под государственные гарантии правительства и министерства молодежи и спорта.

Никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы среди кадетов по борьбе в Киеве государственные органы Украины от Международной федерации борьбы (UWW) не получали. Почему-то, буквально полтора месяца назад у функционеров UWW не возникало никаких опасений относительно безопасности проведения таких масштабных международных соревнований по борьбе в Киеве, которые проходили с участием сотен спортсменов и тренеров из трех десятков национальных сборных команд Европы и мира.

Министерство молодежи и спорта совместно с национальными федерациями системно работает над возвращением в Украину крупных международных соревнований. Мы уже имеем ряд успешных результатов этой работы в 2017-18 годах. Понимаю, что каждый наш шаг вперед на этом пути – будет встречать зависть и серьезное противодействие со стороны нашего северного соседа. Поэтому такое неожиданное решение Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России», – написал Жданов.