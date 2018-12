Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018

В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Победу в заезде одержала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, которая реабилитировалась после провала в "индивидуалке". Второй результат показала итальянка Доротея Вирер. "Бронза" сегодня досталась француженке Жюстин Бреза.

Украинские биатлонистки показали хорошую стрельбу, однако ходом сегодня противостоять финке было просто невозможно. Лучший результат среди украинок показала Елена Пидугрушная, которая финишировала седьмой. Отметим, Елене не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в цветочную церемонию. Юлия Джима, которая ранее выиграла индивидуальную гонку, показала 20-й результат. Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок заняли 25, 46 и 85 позицию соответственно.

Can't bounce back any better than that! After 4 misses in her first prone on Thursday @kmakarainen hasn't missed and takes the lead in convincing style ahead of @Fisiofficial's Dorothea Wierer.

Follow the women's sprint in @BiatlonPokljuka on https://t.co/QRS9ExvX32 pic.twitter.com/kWqG0A6luq

— IBU World Cup (@IBU_WC) 8 декабря 2018 г.