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Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018

Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018
16:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер IBU_WC

Новости спорта: Кайса Мякяряйнен без промахов прошла дистанцию и выиграла спринтерскую гонку в Поклюке.

В словенской Поклюке на первом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская спринтерская гонка на 7,5 км. Победу в заезде одержала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, которая реабилитировалась после провала в "индивидуалке". Второй результат показала итальянка Доротея Вирер. "Бронза" сегодня досталась француженке Жюстин Бреза.

Украинские биатлонистки показали хорошую стрельбу, однако ходом сегодня противостоять финке было просто невозможно. Лучший результат среди украинок показала Елена Пидугрушная, которая финишировала седьмой. Отметим, Елене не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в цветочную церемонию. Юлия Джима, которая ранее выиграла индивидуальную гонку, показала 20-й результат. Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок заняли 25, 46 и 85 позицию соответственно.

Результаты женского спринта в Поклюке, 7,5 км:

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 20.08,1 (0 ).

2. Доротея Вирер (Италия) – отставание 14,8 (0).

3. Жюстин Бреза (Франция) — +42,1 (0)

7. Елена Пидгрушная (Украина) — +49,0 (0)

20. Юлия Джима (Украина)— +1:15,1 (0) 

25. Валя Семеренко (Украина)— +1:22,7 (0)

46. Анастасия Меркушина (Украина) — +1:50,8 (1)

85. Юлия Журавок (Украина)— +3:33,2 (1)

Лидером общего зачета по итогам двух гонок у женщин стала Доротея Вирер:

Напомним, вчера состоялся мужской спринт, который удивил результатом. Кроме того, стал известен лидер общего зачета КМ по итогам двух личных гонок.

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