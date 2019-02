Джеймс Галлахер - Стивен Грэм. Видео нокаута

В столице Ирландии – Дублине состоялся турнир Bellator 217. Главным поединком вечера стал бой ирландца Джеймса Галлахера против американца Стивена Грэма. Местный боец был безоговорочным фаворитом боя у букмекеров – и он оправдал их ожидания.

В первом раунде Галлахер захватил шею соперника и повалил того на спину, проводя удушающий прием. Грэм, понимая, в каком положении оказался, принял единственное правильное решение – сдаться.

@StrabanimalMMA is victorious in his return to the Bellator cage with a rear naked choke at #Bellator217.

Watch the main event in the at 9/8c on @ParamountNet & simulcast on @DAZN_USA. pic.twitter.com/NgYWT2AsgI

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 23 февраля 2019 г.