Джеймс Галлахер - Стивен Грэм. Видео нокаута

Новости спорта: В Дублине состоялся турнир по ММА Bellator 217.

В столице Ирландии – Дублине состоялся турнир Bellator 217. Главным поединком вечера стал бой ирландца Джеймса Галлахера против американца Стивена Грэма. Местный боец был безоговорочным фаворитом боя у букмекеров – и он оправдал их ожидания.

В первом раунде Галлахер захватил шею соперника и повалил того на спину, проводя удушающий прием. Грэм, понимая, в каком положении оказался, принял единственное правильное решение – сдаться.

@StrabanimalMMA is victorious in his return to the Bellator cage with a rear naked choke at #Bellator217. Watch the main event in the at 9/8c on @ParamountNet & simulcast on @DAZN_USA. pic.twitter.com/NgYWT2AsgI — Bellator MMA (@BellatorMMA) 23 февраля 2019 г.

Напомним, В Праге состоялся турнир UFC Fight Night 145, главным боем которого стал поединок Ян Блахович – Тиаго Сантос.