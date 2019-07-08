Яна Беломоина завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в Андорре

Новости спорта: В Вальнорде (Андорра) состоялся третий этап Кубка мира-2019 по маунтенбайку в дисциплине кросс-кантри.

Украинская велосипедистка Яна Беломоина стала бронзовым призером соревнований, которые проходили в Андорре 6-7 июля. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

“Украинская велогонщица Яна Беломоина приобретает бронзовую медаль третьего этапа Кубка мира по маунтенбайку в Андорре”, - говорится в сообщении.

Яна Беломоина прошла шесть кругов трассы со временем 1:23.50, а после финиша поблагодарила свою команду и всех за поддержку.

"Гонки выдались очень тяжелыми и болезненными, но подиум сразу уменьшил боль в моих ногах. Спасибо всем за поддержку и моей любимой команде "Brentjens Mountainbike Racing Team", они делают много для меня", – цитирует Беломоину volynnews.com.

“Золото” 3-го этапа Кубка мира-2019 по маунтенбайку в дисциплине кросс-кантри завоевала голландка Анна Терпстра (1:22:59), “серебро” - Йоланда Нефф из Швеции (1:23:37).

Как сообщалось, в мае украинская велосипедистка Яна Беломоина завоевала “бронзу” по маунтебайку на этапе Кубка мира в немецком Альбштадте.