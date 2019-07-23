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В Украине определили лучших легкоатлетов июня

В Украине определили лучших легкоатлетов июня
19:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Магучих и Бондаренко признаны лучшими легкоатлетами июня в Украине.

Федерация легкой атлетики Украины назвала Ярославу Магучих и Богдана Бондаренко лучшими атлетами страны в июне.

17-летняя Магучих в июне стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Стэнфорде и установила юношеский рекорд Украины по прыжкам в высоту (2 метра), став самой молодой спортсменкой в истории, которой покорилась эта отметка.

Бондаренко выиграл соревнования по прыжкам высоту на этапах Бриллиантовой лиги в Риме и Рабате, а также принес сборной Украины бронзовую медаль Европейских игр.

Уже в июле Магучих выиграла золото чемпионата Европы U-20 в прыжках в высоту.

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Легкая атлетика, Богдан Бондаренко, Ярослава Магучих.
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