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Фрэнки Эдгар установил уникальное достижение в UFC

Фрэнки Эдгар установил уникальное достижение в UFC
16:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Ранним утром 28 июля (время киевское) в Эдмонтоне состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 240.

В его главном событии состоялся титульный поединок Макса Холлоуэя и Фрэнки Эдгара. Холлоуэй одержал победу единогласным решением судей. Невзирая на поражение, Эдгару удалось установить уникальное достижение.

Проведя с Холлоуэм полный бой, общее количество проведённого Эдгаром времени в октагоне в UFC перевалило за семь часов, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Бон, что является рекордом для промоушена.

Напомним, в прошлом Эдгар — чемпион UFC, неоднократно бился за титул. В сильнейшем промоушене мира он провёл 25 поединков, победил в 17 из них, проиграл 7 раз и свёл один бой к ничьей.

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MMA, UFC, Фрэнки Эдгар, UFC 240.
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