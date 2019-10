Адесанья: И кто теперь скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи? (Видео)

«Уиттакер и его команда делали всё, чего мы ждали. Как я говорил на поединке в Нью-Йорке, мы знаем все их планы. План А, В, С. Вплоть до плана Z. Так что это просто невероятно. Давно твержу об этом. И кто теперь скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи?» — заявил Адесанья после боя.

Адесанья одержал победу над Робертом Уиттакером в главном бою турнира UFC 243. Поединок состоялся в Мельбурне и завершился досрочной победой новозеландца во втором раунде.

За секунду до конца первого раунда Уитталкер оказался в нокдауне, но нашёл в себе силы продолжить бой. Во втором раунде Адесанья дважды жёстко попал, уронил соперника и добил его.

