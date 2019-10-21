Названы лучшие легкоатлеты месяца в Украине

Новости спорта:Федерация легкой атлетики Украины подвела итоги сентября.

В женской номинации победительницей стала Ярослава Магучих (прыжки в высоту), которая на чемпионате мира в Дохе дважды побила юниорский мировой рекорд (2,02 и 2,04 метра) и только по дополнительным показателям в борьбе за золото проиграла россиянке Марии Ласицкене.

Также Магучих стала самой юной медалисткой чемпионата мира в технических дисциплинах.

У мужчин в голосовании Федерации легкой атлетики первым стал Марьян Закальницкий (спортивная ходьба). Украинец на чемпионате мира стал девятым на дистанции 50 километров.

Лучших легкоатлетов месяца ФЛАУ традиционно выбирала на основании мнения экспертов, представителей СМИ и болельщиков.