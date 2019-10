Топ-моделям запретили посещать бейсбол из-за обнажения груди (Видео 18+)

Модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.

Во время матча с участием «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (1:7) девушки приподняли свои футболки и обнажили грудь, что попало в трансляцию встречи на канале Fox Sports.

После того как видео эпизода стало популярным в Сети, модели сразу признались, что это были они.

NEW YOUTUBE VIDEO SHOWING WHAT WENT DOWN BEFORE/DURING/AFTER MLB BAN: https://t.co/LbQNfSpmhz pic.twitter.com/icu1Q1nYcO

— Julia Rose (@JuliaRose_33) 29 октября 2019 г.