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Топ-моделям запретили посещать бейсбол из-за обнажения груди (Видео 18+)

Топ-моделям запретили посещать бейсбол из-за обнажения груди (Видео 18+)
14:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Три топ-модели обнажили грудь во время матча - их строго наказали.

Модели Джулия Роуз, Лорен Саммерс и Кайла Лорен получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола (MLB) за нарушение кодекса поведения болельщиков во время одной из игр.

Во время матча с участием «Вашингтон Нэшнлс» и «Хьюстон Астрос» (1:7) девушки приподняли свои футболки и обнажили грудь, что попало в трансляцию встречи на канале Fox Sports.

После того как видео эпизода стало популярным в Сети, модели сразу признались, что это были они.

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Главная лига бейсбола не оценила поступок девушек и отправила им письма с уведомлением о пожизненном запрете на посещение любых мероприятий, проводимых MLB.

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Бейсбол, МЛБ, Кайла Лорен, Хьюстон Астрос.
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