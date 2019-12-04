Скачать
Среда, 04.12.2019
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
В Европе победил Ван Дейк: результаты голосования за "Золотой мяч" по странам
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
DZIDZIO исполнил хит о сборной Украины (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)
Джошуа - Руис 2: боксеры провели открытые тренировки перед реваншем (Видео)

Как в фильме Рокки: бойцы отправили друг друга в нокдаун (Видео)

Как в фильме Рокки: бойцы отправили друг друга в нокдаун (Видео)
13:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Появилось видео невероятного нокаута из ММА.

Бойцы смешанных искусств (ММА) Эдер Лопес и Диего Невеш отправили друг друга в нокдаун в поединке, который прошел в Португалии.

Уже в первом раунде боя, который проходил в рамках турнира промоушена ECE, соперники пошли в атаку друг на друга.

В итоге каждый из них оказался на полу октагона после разящих ударов. Лопесу удалось сразу подняться, тогда как Невеш остался лежать.

Жесткий нокдаун после гонга в чемпионском бою (Видео)

Лопесу была присуждена победа нокаутом, а Невешу потребовалась помощь врачей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, MMA, Нокдаун, Эдер Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сборной России занервничали из-за перспективы сыграть с Украиной (Видео)
02 Льюис: Энди Руис наносит удары как монстр
03 Холифилд оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Игрок Динамо договорился с Коринтиансом
05 У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь