Как в фильме Рокки: бойцы отправили друг друга в нокдаун (Видео)

Бойцы смешанных искусств (ММА) Эдер Лопес и Диего Невеш отправили друг друга в нокдаун в поединке, который прошел в Португалии.
Уже в первом раунде боя, который проходил в рамках турнира промоушена ECE, соперники пошли в атаку друг на друга.
В итоге каждый из них оказался на полу октагона после разящих ударов. Лопесу удалось сразу подняться, тогда как Невеш остался лежать.
A Double Knockdown/KO In A CAGE!
: @EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW
— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.
Лопесу была присуждена победа нокаутом, а Невешу потребовалась помощь врачей.