Как в фильме Рокки: бойцы отправили друг друга в нокдаун (Видео)

Новости спорта:Появилось видео невероятного нокаута из ММА.

Бойцы смешанных искусств (ММА) Эдер Лопес и Диего Невеш отправили друг друга в нокдаун в поединке, который прошел в Португалии.

Уже в первом раунде боя, который проходил в рамках турнира промоушена ECE, соперники пошли в атаку друг на друга.

В итоге каждый из них оказался на полу октагона после разящих ударов. Лопесу удалось сразу подняться, тогда как Невеш остался лежать.

Лопесу была присуждена победа нокаутом, а Невешу потребовалась помощь врачей.