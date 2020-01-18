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Донбасс в серии буллитов сумел нанести поражение Днепру

Донбасс в серии буллитов сумел нанести поражение Днепру
17:47 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: УХЛ

Новости спорта:Донбасс сумел сократить отставание от Кременчуга в турнирной таблице УХЛ.

Матч лидеров и главных претендентов на "золото" чемпионата Украины по хоккею - "Кременчуга" и "Донбасса" завершился победой гостей.

В отличие от многих подобных игр, которые отличаются "закрытым" характером, субботний поединок порадовал болельщиков обилием заброшенных шайб.

Дончане по ходу матча трижды вели в счете, но всякий раз хозяевам удавалось восстановить равновесие.

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В итоге, основное время и овертайм не выявили сильнейшего (4:4), а в серии буллитов победный бросок на счету форварда "Донбасса" Виталия Карамнова.

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Донбасс, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ.
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