Донбасс в серии буллитов сумел нанести поражение Днепру

Новости спорта:Донбасс сумел сократить отставание от Кременчуга в турнирной таблице УХЛ.

Матч лидеров и главных претендентов на "золото" чемпионата Украины по хоккею - "Кременчуга" и "Донбасса" завершился победой гостей.

В отличие от многих подобных игр, которые отличаются "закрытым" характером, субботний поединок порадовал болельщиков обилием заброшенных шайб.

Дончане по ходу матча трижды вели в счете, но всякий раз хозяевам удавалось восстановить равновесие.

В итоге, основное время и овертайм не выявили сильнейшего (4:4), а в серии буллитов победный бросок на счету форварда "Донбасса" Виталия Карамнова.